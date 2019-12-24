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Edirne seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Seyir halindeki otomobil alev alarak yandıEDİRNE'de seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

24.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:18
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
EDİRNE'de seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
'de Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 22 NA 131 plakalı otomobil Bostanpazarı Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobili durdurup kendini dışarı atan sürücü Doğutürk, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının bir anda çıktığını ifade eden sürücü Doğutürk, çok üzgün ve şaşkın olduğunu söyledi.
Edirne seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


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