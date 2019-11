Edirne şiddete karşı yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Şiddete karşı yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldıEdirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından şiddet sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlikte üzerinde 'şiddetsiz yeryüzü' yazılı yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nce 'şiddetin her türlüsü ile mücadele' sloganıyla şiddet sorununa dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi'nde yapılan etkinliğe Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlik alanında şiddet sonucu hayatlarını kaybeden kadınların isimleri temsili olarak sokaklara verilerek, isimlerinin yazılı olduğu tabelalar asıldı.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Umut Cem, şiddeti önlemek adına emniyet teşkilatının 'önleyici hizmetler' adı altında hizmet verdiğini belirterek, Şiddetin her türlüsüne karşı çıktığımızı belirtmek isteriz. Çünkü şiddetin hiçbir şekilde çözüm olmadığı ve şiddet mağduru insanların hayatlarının karardığı, gelecekte şiddete maruz kalıp, şiddet uyguladığı bilinmektedir. Gerek aile içi, gerekse sporda, her türlü fiziksel ve sözlü şiddete karşı olduğumuzu belirtir, şiddetsiz bir gelecek için genç arkadaşlarımızdan temennimiz eğitim hayatlarında ve yaşamlarında şiddeti çıkartıp, şiddetsiz bir gelecek için ebeveynleriyle birlikte ortak çalışmalarımıza katkı sunmalarıdır dedi.'ORTAK BİR MÜCADELE YÜRÜTMEKTE KARARLI OLMALIYIZ'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise farklı toplum ve kültürlerde yaşayan, gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun kadınların ortak sorununun şiddet olduğunu ifade ederek, Bu maalesef gündemimizden düşmüyor. Şiddet, bireyin ruhsal ve bedensel bütünlüğüne zarar veren bir halk sağlığı sorunudur. Fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü ve ekonomik türü ne olursa olsun bu ortak sorun yalnız özel alanlarda değil, maalesef toplumsal ve kamusal alanlarda da yaşanıyor. Bu sorununun yaygınlığının farkında olarak gerek ülkemizde, gerekse dünyada kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, özel sektör ve medya kuruluşları gibi toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu ortak bir mücadele yürütmekte kararlı olmalıyız diye konuştu.Daha sonra ise motosikletli yunus timleri tarafından gösteri sürüşü yapıldı. Katılımcılar, şiddet karşı mücadelede düşüncelerini içeren notları ise dilek ağacına astı. Etkinlik, üzerinde 'şiddetsiz yeryüzü' yazılı yüzlerce balonun gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.