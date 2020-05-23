EDİRNE Sınırda 11 milyon kaçak makaron ele geçti

Sınırda 11 milyon kaçak makaron ele geçtiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şüpheli görülen bir TIR'da yapılan operasyonda, yasadışı sigara yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 11 milyon 130 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

23.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:23
Sınırda 11 milyon kaçak makaron ele geçti
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şüpheli görülen bir TIR'da yapılan operasyonda, yasadışı sigara yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 11 milyon 130 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Sigara kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi'nce gerçekleştirilen risk analizi sonucu Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak bir TIR, riskli olarak değerlendirildi. Elde edilen bilgiler Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne iletilerek, operasyon talimatı verildi. Şüpheli TIR'ın Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelişinin ardından TIR, X-Ray tarama cihazına sevk edildi. Gümrük ekiplerince burada yapılan ön incelemede aracın dorse halatlarının kesildiği, bu durumun gizlenmesi için kesilen uçların iğneli bir düzenek ile tekrar tutturulduğu saptandı. X-Ray taramasında ise yoğunluk farkına rastlanması üzerine araç, arama hangarına alındı. Aracın dorsesinde yapılan aramada, yasal yükü olan strafor cinsi eşya ile çevrelenmiş vaziyette koliler tespit edildi. Kolilerin içinde yapılan incelemede ise milyonlarca makaron bulunduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen çalışma sonucu yasa dışı sigara üretiminde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen bin 113 koli içinde 11 milyon 130 bin adet makaron ve 72 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. EDİRNE Sınırda 11 milyon kaçak makaron ele geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Hamzabeyli, Güncel, Haber

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