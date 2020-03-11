Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor-2
Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor-2.
11.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:28
Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor-2
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor-2
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