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Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor

Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor.

11.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:29
Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor
Edirne-Sınırdaki göçmenler meriç nehrinde yıkanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Edirne, Güncel

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