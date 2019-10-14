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Edirne sınırında FETÖ operasyonu

Edirne'nin sınır köylerinden Sarıcaali'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

14.10.2019 18:05Edirne sınırında FETÖ operasyonu
Edirne'nin sınır köylerinden Sarıcaali'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Sarıcaali köyünde Ü.S'nin idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçtakilerden FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen F.D. ve Y.G. ile sürücü Ü.S. gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü Ü.S. ve Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.D. adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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