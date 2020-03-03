Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen alçak saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye 'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama kararı almasıyla on binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan güvenlik güçlerinin sert tutumu karşısında sığınmacılar, sınırı geçebilmek için insan kaçakçılarına yöneldi. Euronews'in haberine göre, kaçakçılar, indirime gittiklerini belirttiler.

"GÖREV GİBİ GÖRÜYORUM PARASINDA DEĞİLİM"

Edirne 'de Meriç Nehri'nin kenarında bekleyen Semih isimli kaçakçı, "Göçmenlerin buraya gelip Yunanistan'a geçme durumu oldu. Türkiye tarafından bir serbestlik var. Daha önce adam başı 200, 300 dolara geçiriyorduk karşı tarafa. Şimdi Türk parası ile 100 liraya geçiriyoruz. Görev gibi görüyorum. Ben parasında değilim. Bunlar buradan gitsinler, Türkiye'nin ekonomik durumu düzelsin benim için başka bir şeye gerek yok" diye konuştu.

"YUNAN ASKERLERİ BİZE SİLAH ÇEKTİLER"

Kaçakçı Cevat ise, "Şu anda göçmenler devamlı geliyor. Binlerce kişi.. Sayısı bile belli değil. Her akşam sabaha karşı binlerce insan geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda şey yaptı, izin verdi. Bunların (göçmenler) buradan gitmesi için. Ama Yunanistan tarafında sıkıntı yaşıyoruz. Az önce karşı tarafta Yunan askerleri bize silah çektiler" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.