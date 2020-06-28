Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne'de sokak ve caddeler boş kaldı.

28.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:02
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne'de sokak ve caddeler boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Edirne'de de sokaklarda sessizlik hakim.
Kentin en yoğun caddelerinden Saraçlar ve Çilingirler Caddeleri ile Selimiye Meydanı ve çevresinde sakinlik gözlendi.
Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.
Cadde ve sokaklarda, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor. Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Edirne, Güncel, Haber

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