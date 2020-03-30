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EDİRNE Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler

Sosyal mesafeye uymadan yangın izledilerEDİRNE'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın kısa sürede müdahale edilip söndürüldü.

30.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:46
Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler
EDİRNE'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın kısa sürede müdahale edilip söndürüldü. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık, koronavirüsü salgını tedbirler kapsamında alınan sosyal mesafe kurallarına uymadan yangını izledi.
Yangın, akşam saatlerinde Ayşekadın semtinde bir iş merkezinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de iş merkezi önünde önlem aldı.İtfaiyenin alevlere zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıktığı sokak üzerinde toplanan kalabalık, söndürme çalışmalarını koronavirüs salgını karşısına alınan sosyal mesafe kurallarına uymadan yan yana izlediği görüldü. Kalabalık, film izler gibi yangını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Polis ekipleri, zaman zaman toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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EDİRNE Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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EDİRNE Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler
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