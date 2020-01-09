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Edirne takla attığı aracını bırakıp gitti

Takla attığı aracını bırakıp gittiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak, takla attı.

09.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:59
Takla attığı aracını bırakıp gitti
EDİRNE'nin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak, takla attı. Sürücü, kazanın ardından aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.
Kaza, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ni kullanarak, Çamlıkent mevkiinden şehir merkezi yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 22 FB 836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün olay yerinden ayrıldığını belirledi. , sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Büyük çapta hasar oluşan araç, incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.
Edirne takla attığı aracını bırakıp gitti

Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA


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