Edirne Tartıştığı Komşusunu Kahvehanede Av Tüfeğiyle Vurdu

Edirne
'de Sabri Ö.(53), tartıştığı komşusu Gültekin Aydoğdu'yu(43), kahvehanede av tüfeğiyle vurarak, ağır yaraladı.
Olay Karaağaç
Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Evli 3 çocuk, 1 torun sahibi Sabri Ö. ile bir okulda temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Aydoğdu aralarındaki husumet nedeniyle kahvehanede tartıştı. Büyüyen tartışma araya girenler tarafından engellenirken, Sabri Ö., kahvehaneden ayrıldı. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen Sabri Ö., "Araya gireni vururum" diyerek tüfeğini doğrulttuğu Gültekin Aydoğdu'ya yakın mesafeden 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Aydoğdu, çağrılan ambulansla, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Aydoğdu'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Sabri Ö.'nün soruşturması sürüyor.
Karaağaç,Edirne
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:58