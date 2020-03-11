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EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu

EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu.

11.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:41

EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu

EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Güncel

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