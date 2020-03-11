EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu
EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu.
11.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:41
EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :EDİRNE TBB Başkanı Feyzioğlu açıklamalarda bulundu
Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Güncel
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