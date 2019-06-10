Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,312 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 2 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,189, en yüksek 1,312 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| 1.189
| 1,312
| Arpa
| 1,096
| 1,171
| Dana
|13,56
| 20,31
| İnek
| 8,09
| 14,50
| Düve
| 13,60
| 17,52
| Koyun
| 12,65
| 14,15
| Kuzu
| 18,95
| 18,95
| Süt kuzusu
| 18,50
| 22,25
Kaynak: AA
Edirne
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