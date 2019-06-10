10.06.2019 15:07
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,312 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,312 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 2 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,189, en yüksek 1,312 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek
Buğday 1.189 1,312
Arpa
 1,096 1,171
Dana13,56 20,31
İnek 8,09 14,50
Düve 13,60 17,52
Koyun 12,65 14,15
Kuzu 18,95 18,95
Süt kuzusu 18,50 22,25
Kaynak: AA
Edirne, Güncel