17.06.2019 16:45
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,383 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,383 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 29 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,153, en yüksek 1,383 liradan alıcı buldu.

Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün En düşük En yüksek
Buğday1,153 1,383
Arpa1.106 1.132
Kanola2.128 2.128
Kuzu19.40 19,40
Süt Kuzusu 20,55 21,70
Koyun13,3513,35
İnek9,36015,84
Dana12,9421,38
Düve13,2717,30

Kaynak: AA
Edirne, Ekonomi

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