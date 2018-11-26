Edirne Tır'a Arkadan Çarpan Otomobilin Hız Kadranı 165'te Kaldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:12



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:12

Edirne'de önünde giden TIR'a çarpan otomobil sürücüsü yaralanırken, aracın hız kadranının 165'te takılı kaldığı görüldü. Yapılan incelemede otomobilin TIR'a çarptıktan sonra yaklaşık 172 metre altında sürüklenerek ilerlediği belirlendi.Kaza, TEM'in Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra boş dorseyle Mersin'e giden çıkan Kadir Y.'nin kullandığı 34 BYE 49 plakalı TIR'a, arkasından gelen Eşref K. yönetimindeki 22 LJ 589 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüsü Eşref K., hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde yapılan incelemede sürücü Eşref K.'nın emniyet kemerini arkadan taktığı ve hız kadranının ise 165 kilometrede takılı kaldığı görüldü. TIR sürücüsü Kadir Y., sağ şeritten ilerlediği sırada otomobilin arkasından gelerek hızla çarptığını ve hız kadranına baktıklarında 165 kilometre de takılı olduğunu gördüklerini söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.