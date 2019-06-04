EDİRNE TIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladı

TIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladı
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ihraç yükleriyle yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'lar, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Saatlerce bekleyen sürücüler, Ramazan Bayramı
'nı kuyrukta geçirirken, aileleriyle cep telefonlarında görüntülü konuşarak bayramlaştı. Türkiye
'nin farklı bölgelerinden TIR'lara yükledikleri ihracat ürünlerini Avrupa
'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Ramazan Bayramı'nı Edirne
'den Bulgaristan
'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kuyruklarda karşıladı. Bayram tatili nedeniyle 2 gündür çıkış yapmak için gümrüğe gelen TIR'lar, aklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İşlemlerin yavaş yapılmasından yakınan TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı da kuyrukta karşılamaktan üzüntü duyduklarını dile getirdi.
TIR sürücülerinden Bayram Akgün, Bursa
'dan Pazar günü yola çıktığını belirterek, İki gündür burada kuyrukta çıkış yapmak için bekliyorum. Neden beklediğimizi bilmeden burada beklemeye devam ediyoruz. Önümüzde hala çıkış yapmak için gelen TIR'lar var. Bayramı kuyrukta geçiriyoruz dedi. Mürsel Mutlu ise ailesiyle cep telefonundan görüntülü konuşarak bayramlaştı. Bayramı genelde kuyrukta geçirdiği söyleyen Mutlu, Genelde yollarda olduğumuz için ailemizle bayram kutlayamıyoruz. Kuyruğa 2 gün önce girdim ve hala burada geçiş yapmak için bekliyorum. Bu bizim çektiğimiz çile bitmez dedi. Sürücülerden Halit Yavaş ise kuyrukta sürücü arkadaşlarıyla bayramlaşarak ailelerinden uzak bayram geçirmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.
Kapıkule'de TIR kuyruğu 10 kilometre olurken Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli
Sınır Kapısı'nda kuyruğun 6 kilometreyi aştığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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