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Edirne trakya'da beklenen yağış başladı

Trakya'da beklenen yağış başladı(2)KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye düştü.

04.10.2019 16:48
Trakya'da beklenen yağış başladı(2)
KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç büfenin çatısına, bir diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.
Edirne trakya'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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