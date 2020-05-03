Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

EDİRNE Trakya'da yağmur yağışı

Trakya'da yağmur yağışıEDİRNE, Tekirdağ Kırklareli'de yağmur yağışı etkili oldu.

03.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:31
Trakya'da yağmur yağışı
EDİRNE, Tekirdağ Kırklareli'de yağmur yağışı etkili oldu. Tekirdağ'da gece şimşekler çakarken, Saray ilçesinde bugün dolu yağdı.
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Tekirdağ'da gece başlayan sağanak yağış, bugün yüksek kesimlerde etkili oldu. Gece şimşeklerin çaktığı kentte, sabah saatlerinden itibaren hafif yağış sürdü. Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde ise bugün yağmur ve dolu yağışı yaşandı. Saray ilçesinde yağmurun ardından birden dolu yağışı bastırdı. Kısa süreli yağan dolunun ilk incelemelerde ekili alanlara zarar vermediği belirtildi.
Çorlu ilçesinde ise geceden itibaren gök gürültülü sağanak yaşanırken, gece şimşekler çaktı. Bugün etkisi sürdüren yağışta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu ilçede Omurtak Caddesi, eski mezarlık yolu suyla kaplandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olan araçlar bölgeden geçerken, güçlük çekti. Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmaları yaptı.
EDİRNE'DE HAFİF YAGIŞ
Meteorolojinin turuncu alarm verdiği iller arasında bulunan Edirne'de yağmur gece saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Yer yer sağanak şeklinde etkisini gösteren yağış sırasında polis ekipleri kentin ana arterlerinde önlem alarak sürücüleri uyardı. Yağmur şehirde trafikte de aksamalara neden olurken, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Kentte haftasonu olması ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkmaması, yağmurda oluşacak aksaklıkların ise önüne geçti. Edirne'nin en işlek caddelerinden Saraçlar yağış sırasında adeta sessizliğe büründü. EDİRNE Trakya’da yağmur yağışı

Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››EDİRNE Trakya'da yağmur yağışı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:54: Antalya'da 3. katın penceresinden düşen çocuk yaralandı - Haber 18:50: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Korona virüs Wuhan'daki laboratuvarda yapıldı" - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin