Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

EDİRNE TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor

TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyorEDİRNE'de, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 8 akademisyen, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden dezenfektan üretimi için 3 hafta önce gönüllü olarak çalışmalara başladı.

20.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:36
TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor
EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 8 akademisyen, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden dezenfektan üretimi için 3 hafta önce gönüllü olarak çalışmalara başladı. Yaklaşık 3 haftada üretim kapasitesinin 8 tona çıkarıldığı bölümde, akademisyenler, hafta sonları da çalışıp tüm Edirne 'nin dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
TÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli 8 akademisyen, dezenfektan için üretimi için 3 hafta önce gönüllü olarak çalışmalara başladı. Günlük 200 kilo ile üretime başlayan akademisyenler, Edirne Valiliği'nin de desteğiyle bugün üretim kapasitelerini 8 tona çıkardı. Kimya bölümü laboratuvarında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin bir fabrika gibi çalışarak tüm Edirne'nin dezenfektan ihtiyacını karşıladığını söyledi.
'ÖĞRETİM KURUMUYDUK, BİR ANDA FABRİKAYA DÖNÜŞTÜK'
Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, üniversite bünyesinde koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Önlemler kapsamında fakültelerin de çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Tabakoğlu, "Üniversite olarak Covid-19 salgınıyla ilgili neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde üniversitenin pek çok alanı aktive oldu. En çok talep ise Fen Fakültemize geldi. Değerli hocalarımızın araştırmaları sonucunda, temizlikte kullanılan çamaşır suyundan 80 kat daha aktif, insan için güvenli, ucuz bir molekül tespit edildi ve hızla çalışmalara başlandı. 100- 200 kilo ile başlayan üretim, bugün 8 tona ulaştı. İlin tamamına, sınır kapılarına, cezaevlerine, askeriyeye, okullara, belediyelere, hastanelere bu dezenfektan madde gönderiliyor. Güvenle kullanılıyor. Viral yük dediğimiz yükü azaltacak önlemler bu şekilde sağlanmış oldu. Bilim yuvalarının önlemi böyle durumlarda biraz daha ortaya çıkıyor. Üniversitemiz bir eğitim kurumuydu, bir anda fabrikaya dönüştü. İnşallah ülkemiz bu krizden böyle güzel örneklerle çıkacaktır" dedi.
'İNSAN SAĞLIĞINA HİÇBİR ZARARI YOK'
TÜ Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim, çalışmalara ilk olarak küçük deneylerle başladıklarını, ürettikleri dezenfektanın insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını kaydetti. Zaim, "İlk başlarda küçük ölçekli yaptığımız deneyler, şimdi 8 tona kadar çıkmamızı sağladı. Biz, gerekli olan hammaddeyi yaklaşık olarak her biri 20'şer litre olmak üzere 80 litre üretiyoruz. Bu 80 litre 8 ton suya karıştırılacak ve böylelikle 8 ton üretilmiş olacak. Son şekli insana zarar vermeyen, zehirli olmayan bir hale geliyor. İnsan vücudunun tanıdığı, biyolojik olarak da yabancı olmayan bir madde. Dolayısıyla da herhangi bir yan etkisi yok. Tüm bunlar birleşince son derece uygun bir malzeme ortaya çıkıyor" diye konuştu.
'TEK İSTEĞİMİZ EDİRNE'NİN FAYDALANMASI'
Dezenfektanın 8 defa seyreltilmesine rağmen oldukça etkili bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zaim, "Dolayısıyla zaman içerisinde yavaş yavaş bozulsa bile bir aya kadar etkisini sürdürüyor. Ama biz yine de etkisi en yüksek olduğu en kısa zamanda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. En büyük umudumuz bu işten tüm Edirne'nin fayda sağlaması. Çok büyük bir iddiamız yok. Tek isteğimiz bu. Çünkü bu virüsü görme imkanımız yok. Ama ürettiğimiz bu dezenfektanı bu şekilde geniş ölçüde kullanırsak problemin ileriye aktarılmasını da büyük ölçüde engellemiş olacağız" dedi. EDİRNE TÜ’de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Koronavirüs, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan’a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Dışişleri, Karayipler’de kalan Türkler için Acun’dan yardım istedi Haberler
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo’dan umudu kesip Fatih Terim’e seslendi Haberler
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi
Balıkesir’de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haberler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
AK Partili Turan, partisinin ’İmamoğlu’ tutumunu eleştirdi Haberler
AK Partili Turan, partisinin "İmamoğlu" tutumunu eleştirdi
Haberler ›› Güncel ››EDİRNE TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:56: Son 50 yılda çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 21 azaldı - Haber 10:56: Bursa'daki yarışma "evde kal" çağrısıyla son buldu - Haber 10:55: Adana'da sokağa çıkan 800 kişiye 833 bin lira para cezası kesildi - Haber 10:54: Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı - Haber 10:53: Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser - Haber 10:39: Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu - Haber 09:51: Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu - Ekonomi 09:30: Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu - Spor 23:59: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 23:19: Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi - Magazin 22:43: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Haber