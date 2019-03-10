Edirne Tunca Nehri'ni Kanoya Temizlediler

Edirne
Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Plastiğe Hayır Grubu ve üniversiteli öğrencileri Tunca Nehri
'nde kanoyla temizlik yaptı.
Tunca Nehri kenarında buluşan doğa severler kanolarla Tunca Nehri'ne açılıp, temizlik yaptı. Topladıkları atıkları kano yardımıyla kıyaya çıkaran çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanda temizlik çalışmasında bulundu. Çevre temizliği bir yandan karadan gerçekleştirilirken kanolarla dolaşan çevre gönüllüleri de Tunca Nehri'ni temizledi. Edirne'de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik hakkında konuşan Trakya Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İspanyol çevreci Begonia Rodrigues, insanlarda doğaya karşı daha fazla farkındalık oluşması gerektiğini ifade etti. Söz
konusu temizlik etkinliğini uzun süredir planladıklarını ve havaların iyileşmesiyle hayata geçirdiklerini söyleyen Rodrigues, Tam zamanında bu temizlik yapılıyor. Bunun için çok uzun süredir bekliyoruz. Kış aylarında nehre atılmış birçok plastik ve köpük kutular vardı. Birçok insan bu yaptığımızı sıradan bir temizlik gibi görüyor ama aslında öyle değil. Amacımız doğayı koruyup, plastik atıklardan arındırmak. Aslında çok büyük farkındalık kaybı yaşıyoruz çünkü etrafta çok fazla plastik atık var ve bu plastiklerin doğada kaybolması yüzlerce yıl sürüyor. Bu nedenle alternatif bir yol bulmalıyız ki bu kirlilikten kurtulalım çünkü doğaya çok büyük zarar veriyoruz dedi.
EDOSK Başkanı Orkun Akman, daha önce karadan yapılan temizliklerin ardından manzaranın değişmediğini, insanların atıklarını bırakmaya devam ettiğini söyledi. Akman, EDOSK, Plastiğe Hayır Grubu ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak bugün Tunca, hem karadan hem de sudan plastikten arındırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Daha önce Plastiğe Hayır Grubu karada birçok etkinlik yaptı ama şu anda geldiğimizde sonuç maalesef aynı. Bunun sadece eğitimle alakalı olduğunu düşünmüyorum ben çünkü ne üniversite mezunları ne eğitimli insanlar da buraya geliyor ama maalesef çöpünü bırakıp gidiyorlar. Biraz kenti sevmekle alakalı bu. Bahar geldi insanlar buraya sık gelecek ve yine çöplerini bırakacaklar. Onlar bırakmaktan bıkmıyor biz de temizlemekten bıkmayacağız dedi.
Güncel
Kaynak: DHA