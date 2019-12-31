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Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı

Edirne'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan bir kadın ayakta durmaya dayanamadı ve yere yığıldı.

31.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:29

'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları 'ın kentinden gelen, 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu' oldu. Balkan türkülerini canlı yayında kora halinde televizyonda yayınlandığı sırada grup üyelerinden Azer Ahmetçik isimli kadın fenalaştı.

BİR ANDA FENALAŞTI

Fenalaşan kadına koro arkadaşları kolundan tutarak yardım etti. Bu sırada canlı yayın devam ederken ayakta durmaya dayanamayan kadın birden yere düşerek bayıldı. Ekranda saz çalan ve program yapımcılığını üstlenen Ali Akartürk, Reklam arasına gidiyoruz diyerek programa ara verdi.

REKLAM ARASINA GİTTİLER

Reklam arasında grup arkadaşlarının müdahale ettiği Azer Ahmetçik'in tansiyonu düştüğü bu yüzden fenalaştığı öğrenildi. Müdahalenin ardından reklam arasında kendine gelen Ahmetçik, grup arkadaşlarıyla birlikte canlı yayında türkü söylemeye devam etti.

Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı

Bulgaristan, Razgrad, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


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