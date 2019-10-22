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Edirne Valiliği 'İlk yardım eğitim merkezi' açıldı

Edirne Valiliği 'İlk yardım eğitim merkezi' açıldıEDİRNE - Edirne Valiliği, Sağlık Bakanlığı izniyle "İlk yardım eğitim merkezi" açarak, Türkiye'de ilki gerçekleştiren valilik oldu.

22.10.2019 17:10
Edirne Valiliği 'İlk yardım eğitim merkezi' açıldı
EDİRNE - Edirne Valiliği, Sağlık Bakanlığı izniyle "İlk yardım eğitim merkezi" açarak, Türkiye'de ilki gerçekleştiren valilik oldu.
Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası içerisinde yer alan, Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı izniyle valilik bünyesinde açılan ilk merkez olma özelliği taşıyor.
Faaliyete geçen "İlk Yardım Eğitim Merkezi"nde, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak ve ilk yardım konusunda toplumu harekete geçirmek hedefleniyor.
Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi, bakanlık onaylı temel ilk yardım eğitimi almak ve gönüllülükle ilk yardımcı olmak isteyen tüm vatandaşlara bu eğitimleri ücretsiz olarak verecek.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Edirne Valiliği olarak, Türkiye'de büyük eksikliği hissedilen halka yönelik temel ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi ve ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında, Sağlık Bakanlığı izniyle "İlk Yardım Eğitim Merkezi" açtık. Bu merkezde Temel İlk Yardım kursları düzenlenerek, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı gönüllü ilk yardımcılar yetiştirilecektir" dedi.
Merkez, protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ilk kursiyerlerine kurs hizmeti vermeye başladı.
Edirne Valiliği 'İlk yardım eğitim merkezi' açıldı

Edirne Valiliği, Edirne, Genel

Kaynak: İHA

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