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Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısıEDİRNE Valiliği'nce bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtilerek, kentte yaşayanlardan hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaması istendi.

01.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:46
Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
EDİRNE Valiliği'nce bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtilerek, kentte yaşayanlardan hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaması istendi. Uyarının ardından polis ekipleri, anonslar yaparak, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Edirne Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapıtığı açıklamada, kentin bazı mahallerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini ve vatandaşlardan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vakası çıkmıştır. Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini de kabul etmeyiniz. Tedbirli olunuz" denildi.
YUNUS EKİPLERİ DEVRİYE GEZEREK ANONS YAPTI
Valiliğin uyarısının ardından polis ekipleri kentin cadde ve sokaklarında devriye gezerek, anonslarla vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar Caddesi üzerinde devriye gezen Yunus ekipleri megafonla, "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen evinize dönün" uyarısı yaptı.
Kentte fatura ve tahsilat işlemleri için çıkmak zorunda kalan vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyu devam eden kuyruklarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları ise yine polis ekipleri uyararak önlem aldı. Özellikle sosyal mesafenin korunması gereken banka kuyruklarında, 1,5 metreden fazla birbirine yakınlaşan vatandaşları uyaran polis banka görevlilerini de bu konuda uyardı. Kentte ayrıca vatandaşların yoğun olarak gittiği PTT şubesinde de güvenlik önlemleri alınarak vatandaşlar sırayla alınıyor.
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Edirne Valiliği’nden ’hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne Valiliği, Banka, Polis, Güncel

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Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
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