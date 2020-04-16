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Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan cihazı

EDİRNE Valiliği, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla kentteki apartmanlara ücretsiz el pompalı dezenfektan cihazı dağıtmaya başladı.

16.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:47
Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan cihazı

EDİRNE Valiliği, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla kentteki apartmanlara ücretsiz el pompalı dezenfektan cihazı dağıtmaya başladı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, toplam 6 bin 600 cihazın dağıtılacağını belirterek, "Edirne'de pandemi haritasına baktığımızda salgının en yoğun olduğu yerlerde bu iş kökten çözülecektir. İçindeki solüsyonda piyasadakilere göre de diğer ürünlerden daha kaliteli ve etkili kat ve kat üstündür. 20 saniye gibi kısa sürede tüm virüsleri öldürdüğü, Trakya Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından kanıtlandı" dedi.

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla, il merkezi ve ilçelerde öncelikli asansörü bulunan apartmanlara el pompalı dezenfektan cihazı dağıtmaya başladı. Cihaz dağıtımına katılan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, il genelinde toplam 6 bin 600 dezenfektan cihazının ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Uysal, "Hepimizin bildiği gibi, ülkemizde ve Edirne'mizde pandemi salgınıyla mücadele ediyoruz. Vakalara baktığımızda insan hareketlerinin en yoğun yaşandığı apartman hayatlarında daha fazla vaka olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de insanların çok yoğun yaşadığı iç, içe olması salgın sayın bakanımızın da bahsettiği gibi temastan besleniyor. Temasın en yoğun olduğu yerlerde daha fazla görülüyor. Biz şu ana kadar kamu olarak, İçişleri Bakanlığı olarak valilik olarak, insanların hayatlarını devam ettirmesi bakımından çıkmak olduğu kamusal alanlarda her türlü tedbiri almıştık. Pazarlar, marketler, bankalar yani bu gibi alanlarda her türlü maske ve dezenfeksiyon işlemi Edirne'mizde yüzde 100 anlamında başarıyla uygulanıyor. Fakat herkesin bildiği unuttuğu veyahut pas geçtiği ya da farkında olmadığı, apartmanlarda ne tür önlem alacağı konusundaki soruna, valimiz Ekrem Canalp çözüm getirdi. Bu boşluğu doldurdu" dedi.

'20 SANİYEDE TÜM VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜYOR'

Dağıtılan küçük dezenfekte pompalarının salgının önüne geçmek için çok önemli rol oynadığını ve içindeki püskürtülen solüsyonun 20 saniye gibi kısa sürede tüm virüsleri öldürdüğüne dikkat çeken Uysal, şöyle dedi:

"Apartmanlara dağıttığımız küçük dezenfeksiyon pompası her ne kadar küçük de olsa apartmanlardaki boşluğu dolduracak. Valimizin talimatıyla çevre müdürlüğümüz tarafınca 6 bin 600 adet, Edirne'de asansör olan 3 bin civarındaki bütün binalara bundan hediye ediyoruz. Bu pompalarla apartmanlarımızın giriş kapıları, korkulukları yoğun olarak temas edilen asansör düğmeleri, merdivenler ve dairelerin kapı kolları en çok kullanılan yerleri günde 5-6 defa hazırladığımız solüsyon ile dezenfekte edecek apartman görevlileri. Edirne'de pandemi haritasına baktığımızda salgının en yoğun olduğu yerlerde bu iş kökten çözülecektir.  İçindeki solüsyonda piyasadakilere göre de diğer ürünlerden daha kaliteli ve etkili kat ve kat üstündür. 20 saniye gibi kısa sürede tüm virüsleri öldürdüğü, Trakya Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından kanıtlandı. Edirne Valimiz Ekrem Canalp'ın katkılarıyla Trakya Üniversitesi laboratuvarlarında 2 ton bu ürün üretiliyor. Bu ürünleri dağıtımımız sadece binalara kalmayacak, bütün marketlerde, benzin istasyonlarında insanların bütün ortak kullanım alanlarında bu el pompasıyla bu salgını bitirebileceğimizi düşünüyorum. Apartman yöneticileriyle konuyu kurulan WhatsApp hattı ile takip ediyoruz."

Apartmanın korkuluk ve asansörünü valiliğin dağıttığı el pompasıyla dezenfekte eden apartman yöneticisi Mehmet Hayırlı, "Bu cihazlar salgının önüne geçmekte çok etkili olacak. Buradan Edirne valimiz Ekrem Canalp'a çok teşekkür ediyorum. Apartmanımızı günde 5 defa dezenfekte edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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