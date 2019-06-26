26.06.2019 08:59
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Edirne Valiliğinden 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama

Edirne Valiliğinden 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama

Edirne Valiliği, Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.

Edirne Valiliği , Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Doğanca , Edirne Valiliği , Meriç , Güncel

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