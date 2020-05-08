Haber, Son Dakika, Haberler

Edirne Valiliğinden berber ve kuaförlere hijyen desteği

Edirne Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlere dezenfektan ve koruyucu ekipman desteğinde bulundu.

08.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:09

Edirne Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlere dezenfektan ve koruyucu ekipman desteğinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Ekrem Canalp'in talimatları ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla berber ve kuaförlere dezenfekte ve ilaçlama konusunda destek olduklarını söyledi.

Her işletmeye, personel sayısı göz önünde bulundurularak el dezenfektanı, el pülverizatörü, siperlik ve maske hediye edildiğini belirten Heves, "Bu ekipmanlar hediye edilirken kişisel koruyucuların kullanımı, sosyal mesafe, maske ve siperliğin birlikte kullanımı, sık sık el yıkanması ve gereğinde de uygun şartlarda el dezenfektanı kullanılması gerektiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

Heves, işletmecilerden hastalığın bulaşma riski yüksek olduğu için tedbirlere maksimum düzeyde hassasiyet göstermelerini istediklerini, ekipmanların kullanımıyla ilgili yoğun bir denetim yapılacağını ifade etti.

Kuaför Volkan Özer de meslek olarak risk grubunda oldukları için tedirgin olduklarını ancak Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün aldığı önlemlerin kendilerini rahatlattığını belirtti.

Normal şartlarda da tek kullanımlık ürünler tercih ettiklerini ifade eden Özer, "İşe ilk defa başlayacakmış gibi heyecanlıyız. İnşallah bu süreci kısa sürede atlatırız." dedi.

Edirne Valiliğinden berber ve kuaförlere hijyen desteği

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Ekrem Canalp, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim’de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Haber
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Haber
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Haberler››Güncel››Edirne Valiliğinden berber ve kuaförlere hijyen desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e... - Haber 19:03: Başkan Tanğlay'ın "Anneler Günü" mesajı - Haber 19:02: Bitlis Belediyesinden bahar temizliği - Haber 19:01: Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısı - Haber 18:59: MUĞLA Bodrum'da tatilci ve araç yoğunluğu devam ediyor - Haber 18:32: Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu - Haber 18:08: Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı - Magazin 18:04: Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı - Haber 16:40: Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi - Spor 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler