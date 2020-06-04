Edirne Valisi Canalp 3 haftadır pozitif vaka yok

Edirne Valisi Canalp: 3 haftadır pozitif vaka yokEDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte 3 haftadır koronavirüs vakası görülmediğini belirterek, "Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir.

04.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:26
Edirne Valisi Canalp: 3 haftadır pozitif vaka yok
EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte 3 haftadır koronavirüs vakası görülmediğini belirterek, "Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. Yine çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da koronavirüs hastamız bulunmuyor" dedi.
Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak ve salgın sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına karşı vefa örneği göstermek adına Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 81 ilde 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kurulması kararı aldı. Karar kapsamında Edirne'de ise üniversite hastanelerinde 3 bin 171, özel sağlık birimlerinde 606 ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 bin 701 olmak üzere toplam 7 bin 478 sağlık çalışanı için 7 bin 478 fidan dikilmesi planlandı. Kampanyanın ilk adımını Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde atan Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada sağlık çalışanlarına da fidan dağıttı.
'MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ'
Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'nin koronavirüsle çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Edirne olarak da koronavirüs ile mücadelede çok iyi bir performans sergilediğimizi ifade edebilirim. Bütün kurumlarımız, bütün vatandaşlarımız iyi bir çalışma sergiliyor. Şunu ifade etmek isterim ki koronavirüs ile mücadelede en önemli faktör devlet kurumlarının çok iyi bir eş güdüm içerisinde çalışıyor olması. İkincisi de halkımızın tedbirlere sımsıkı bir şekilde sarılıyor olmasından geçiyor. Bu çerçeve içerisinde başlangıçtan bugüne mücadelemizin kesintisiz bir şekilde sürekli devam ettirdik" dedi.
'EDİRNE'DE 3 HAFTADIR YENİ VAKA YOK'
Edirne'de 3 haftadan bu yana pozitif vaka görünmediğini kaydeden Vali Canalp, "Bu mücadele neticesindedir ki bugün hem ülke olarak hem de Edirne olarak istediğimiz istikamete doğru belli bir seyir almış durumdayız. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. ve yine memnuniyetle ifade ederim ki çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da aynı şekilde koronavirüs hastamız bulunmuyor. Ama bu asla ve asla bizim alacağımız tedbirler noktasında herhangi bir gevşeme göstermemize de imkan vermiyor. Almış olmuş olduğumuz tedbirleri yine sıkı sıkıya sürdürmemiz gerekiyor" dedi.
7 BİN 478 FİDAN DİKİLECEK
Öte yandan Edirne'de 7 bin 478 sağlık çalışanı için hazırlanan 7 bin 478 fidan, Lalapaşa Hacıdanışment yolu üzerinde 80 dekarlık alanda hazırlan 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na dikilecek. Edirne Valisi Canalp 3 haftadır pozitif vaka yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Ekrem Canalp, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Haber

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