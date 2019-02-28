Edirne Valisi Canalp Batı Trakya'da

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Yunanistan
'ın Gümülcine kentinde temaslar gerçekleştirdi.
Vali Canalp, ilk programına Türkiye
'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na iade-i ziyarette bulunarak başladı.
Başkonsolos Ömeroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Canalp'e teşekkür etti.
Doğu Makedonya
- Trakya
Eyalet Başkanlığını da ziyaret eden Vali Canalp, Başkan Hristos Metios ve Başkan Yardımcıları Tarkan
Multaza, Mustafa Katrancı, Ahmet İbram ve Hüsem Mustafa İsmail
tarafından karşılandı.
Vali Canalp daha sonra Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile Gümülcine Türk Gençler Birliğini de ziyaret etti, Vali Canalp burada soydaşlarla bir araya geldi
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Kaynak: AA