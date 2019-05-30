Edirne Valisi Canalp'in Filibe ziyareti

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Bulgaristan
'ın Filibe kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani
'yi ziyaret etti.
Vali Canalp, konsolosluk ziyaretinin ardından Filibe Valisi Zdravko Dimitrov 'u ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ressam Hikmet Çetinkaya
ve Şükran İstanbullu'nun Filibe'de açtıkları resim sergisinde incelemelerde bulunan Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp daha sonra Trakya Üniversitesi
Konservatuvarı sanatçıları Işıl Çağlar ve Burcu Coşkun
'un Filibe Radio Plovdiv
salonunda verdikleri konsere de katıldı.
Ziyaret ve incelemelerin ardından Vali Canalp, Edirne Valiliği
'nin katkılarıyla İmaret Camisi'nde düzenlenen iftarda Filibe'de yaşayan soydaşlarla bir araya geldi.
İftara, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Sofya
Büyükelçiliği 1.Müsteşarı Barbaros Dicle
, Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şenol Genç
, Filibe Valiliği Genel Sekreteri Borislav Dimov, Filibe Yahudi Topluluğu Başkanı Svetlozer Kalev, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Filibe Sosyal İşler Din Ateşesi Metin Akbaş
ve soydaşlar katıldı.
Ekrem Canalp
, Bulgaristan
, Edirne
, Güncel
Kaynak: AA