Edirne Valisi Canalp, Keşan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:22



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:22

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.Canalp, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile ilçedeki bazı kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.KTSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i KTSO Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin ile birlikte KTSO Meclisi ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Canalp, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgenin ekonomik yapısı ve değerlendirilmesi gereken fırsatlarına dikkat çekti.Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere bölgeyi etkileyecek diğer gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, Keşan'ın ve bölgenin zaman kaybetmeden yeni bir vizyon oluşturması gerektiğine değinen Canalp, organize ve planlı bir şekilde bölgenin geleceğine yönelik bir çalışmanın ortaya konulması gerektiğini aktardı.Canalp, bu dinamizmi yakalamak adına bölge iş camiasının temsilcileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Toplantının devamında, oda ve borsa yöneticileri ile yürütülecek çalışmalar ve fırsatların ne şekilde değerlendirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.