Edirne Valisi Canalp'ten ziyaretler

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
bazı kurum, kuruluş ve derneklere ziyarette bulundu.
Vali Canalp, iade-i ziyaret kapsamında günün ilk ziyaretini Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne yaptığı ziyaretle başladı. Vali Canalp Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Can
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Daha sonra Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile Edirne merkez ve Havsa
esnaf odaları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Canalp, aynı binada hizmet veren eğitim atölyesini de ziyaret etti.Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi ve Edirne Spor Kulübü ziyaretlerinde Vali Canalp'e plaket sunuldu.
Ziyaretin anısına ve desteklerden dolayı verilen plaketleri Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve Edirne Spor Kulübü Başkanı Savaş Üner takdim etti.
Vali Canalp programı kapsamında Trakya Birlik'i de ziyaret etti.
Canalp, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün
, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen ve yönetim kurulu üyesi Şafak Kırbiç tarafından karşılandı.