Haberler » Güncel » Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

05.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:21Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın
Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Canalp, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.
Canalp, "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve "spor" kategorisinde Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.
Canalp, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Yarışmadaki fotoğrafların, geçen yılkine göre daha iyi olduğunu ifade eden Canalp, "Geçen yılla bu yıl arasında gelişmeyi ve farklılaşmayı da görebiliyoruz. Yarışmada yer alan fotoğraflar pek çok açıdan insanımızı yakalamış gözüküyor. Bir fotoğrafta Doğu Anadolu'da karların arasında okula gitmeye çalışan öğrencileri, diğerinde Türkiye'nin diğer ucundaki Saroz Körfezi'nde batırılan bir uçağı görüyoruz. Her kategoride, yaşamın her alanında çok güzel fotoğraflar yakalanmış. Çekenleri tebrik ediyorum." dedi.

Hüseyin Yıldız, Cihan Demirci, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:41 Erdoğan: "Tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun, daha ilkeli bir mücadele... - Haber
18:40 Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı - Haber
18:39 Ankara ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi - Haber
18:38 Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı - Haber
18:37 Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz projesi Çankırı'da devam ediyor - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:45:31