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Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

05.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:33
Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Canalp, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.
Canalp, "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve "spor" kategorisinde Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.
Canalp, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Yarışmadaki fotoğrafların, geçen yılkine göre daha iyi olduğunu ifade eden Canalp, "Geçen yılla bu yıl arasında gelişmeyi ve farklılaşmayı da görebiliyoruz. Yarışmada yer alan fotoğraflar pek çok açıdan insanımızı yakalamış gözüküyor. Bir fotoğrafta Doğu Anadolu'da karların arasında okula gitmeye çalışan öğrencileri, diğerinde Türkiye'nin diğer ucundaki Saroz Körfezi'nde batırılan bir uçağı görüyoruz. Her kategoride, yaşamın her alanında çok güzel fotoğraflar yakalanmış. Çekenleri tebrik ediyorum." dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA'nın

Hüseyin Yıldız, Cihan Demirci, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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