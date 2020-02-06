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Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten ziyaretler

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

06.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:48Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten ziyaretler
Valisi Ekrem Canalp, 'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Edirne'de devam eden ve yürütülmesi planlanan AB projeleri ile yeni uygulama konuları görüşüldü.
Vali Canalp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan Gıda İhtisas OSB Projesi 1. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısına da katıldı.
Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanı Kenan Ocak'ın başkanlığındaki toplantıya Edirne milletvekilleri Fatma Aksal, Okan Gaytancıoğlu, Orhan Çakırlar, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Canalp, Edirne milletvekilleri Fatma Aksal, Okan Gaytancıoğlu ve Orhan Çakırlar'ı da TBMM'deki makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti.
Ziyaretlerde Canalp'e Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf ile Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz eşlik etti.

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Kaynak: AA

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