Edirne ve Kırklareli'de sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi
'nde, Edirne
ve Kırklareli
çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
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