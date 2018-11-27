Edirne ve Kırklareli İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Edirne
ve Kırklareli
çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevresinde başlayacak yağmur
ve sağanağın, kuvvetli olarak aralıklarla sabaha kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Yağış miktarının, 50-75 kg/m2 arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.
Ayrıca, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını
ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İstanbul,Edirne,Kırklareli