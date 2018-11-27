27 Kasım 2018, 23:25
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Edirne ve Kırklareli İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Edirne ve Kırklareli İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevresinde başlayacak yağmur ve sağanağın, kuvvetli olarak aralıklarla sabaha kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Yağış miktarının, 50-75 kg/m2 arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. İstanbul,Edirne,Kırklareli
27 Kasım 2018 Salı 23:25