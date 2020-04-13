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Edirne ve Kırklareli için sağanak uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

13.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:04
Edirne ve Kırklareli için sağanak uyarısı
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'da güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Edirne, Güncel
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