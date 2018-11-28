28 Kasım 2018, 03:02
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Edirne ve Kırklareli'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Edirne ve Kırklareli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kırklareli ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kırklareli ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Edirne ve Kırklareli çevrelerindeki sağanak yağışların kuvvetini arttırarak 28.11.2018 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KIRKLARELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Edirne,Kırklareli
28 Kasım 2018 Çarşamba 03:02



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