Edirne ve Kırklareli'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kırklareli
ve Edirne
için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Edirne ve Kırklareli çevrelerindeki sağanak yağışların kuvvetini arttırarak 28.11.2018 Çarşamba
günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını
, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KIRKLARELİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Edirne,Kırklareli
28 Kasım 2018 Çarşamba 03:02