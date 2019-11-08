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Edirne ve Kırklareli'nde Mevlit Kandili kutlandı

Edirne'de, başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

08.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:30 Edirne ve Kırklareli'nde Mevlit Kandili kutlandı
'de, başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Edirneliler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle başta Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bülbül, Selimiye'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olduğunu belirterek, "Peygamberimiz insanlığa her anlamda örnekti. İnsanlık doğruya ulaşmak istiyorsa her dönemde onu örnek almalıdır." dedi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.

İmamlardan oluşan ilahi grubu tarafından kasidelerin okunduğu programda İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Demirtaş, Mevlit Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunun tüm camilerde yaşandığını söyledi.

Kandillerin önemli günler olduğunu belirten Hüseyin Demirtaş, küslüklerin yerini kardeşliğe bırakması gerektiğini kaydetti.

Vaazın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Mevlit Kandili, Selimiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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