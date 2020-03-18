EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren...
EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren kapatılacak.
18.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:48
EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren kapatılacak
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren...
Etiketler : Kırklareli, Avrupa, Güncel