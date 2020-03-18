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EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren...

EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren kapatılacak.

18.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:48
EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren kapatılacak
EDİRNE ve Kırklareli’nden Avrupa’ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00’dan itibaren...

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren...
Etiketler : Kırklareli, Avrupa, Güncel

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