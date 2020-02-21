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Edirne ve Tekirdağ'da sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:28Edirne ve Tekirdağ'da sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı
ve 'da düzenlenen operasyonda sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şirketlerin fatura ve kaşelerinin sahtesini düzenleyerek KDV indiriminden faydalanan bir grubu tespit etti.
Devleti 1 milyon 500 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin Edirne ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan 6 bin 450 fatura ve 8 yevmiye defterine el konuldu.
"Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet" suçunu işledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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