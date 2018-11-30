Edirne ve Tekirdağ'dan İhracat Arttı

30 Kasım 2018 Cuma 11:42



30 Kasım 2018 Cuma 11:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan dış ticaret istatistiklerinde göre, Edirne ve Tekirdağ'dan yapılan ihracat ekim ayında arttı.TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan dış ticaret istatistiklerinde, ekim ayı ve ekim-ocak dönemi rakamları açıklandı.Buna göre, Trakya bölgesi illerinden Edirne ve Tekirdağ'da ihracatta artış görüldü, Kırklareli'nde ise binde 5'lik bir gerileme yaşandı.Edirne'den yapılan ihracat ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 artarak 4,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise yüzde 54,8 azalarak 2,4 milyon dolar oldu.Tekirdağ'da da ihracat 2018 yılı ekim ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 113,9 milyon dolar, ithalat yüzde 11,7 azalarak 85,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli'nde ise ihracat ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 16,3 milyon dolar, ithalat yüzde 24,5 azalarak 12,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.Türkiye geneli artış yüzde 13Aynı dönemde Türkiye geneli rakamlarında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 15 milyar 719 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 93,8 azalışla 456 milyon dolara indi.İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 65,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 97,2'ye yükseldi.Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artarak 138 milyar 700 milyon dolara, ithalatı yüzde 0,1 artışla 190 milyar 327 milyon dolara çıktı.Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 15,7 azalarak 51 milyar 627 milyon dolar oldu.Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,9 olarak hesaplandı.