Edirne Yaralı Kuryeye Şemsiyeli Koruma

Edirne
'de Cem Savaş'ın kullandığı otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye Özkan Karabunar, yaralandı. Vatandaşlar yaralı halde yolda yatan kuryeyi, sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tutarak yağmurdan korudu.
Kaza, Atatürk Caddesi
üzerinde gece yarısı meydana geldi. Bir iş yerinde kurye olarak çalışan Özkan Karabunar'ın kullandığı 22 AG 278 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Cem Savaş'ın kullandığı 22 NN 160 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kurye yaralandı. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yağmurun altında yol ortasında yatan yaralıya, vatandaşlar şemsiye tuttu. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Karabunar, hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİLDEKİ KADIN, YARALIYI ÖLDÜ ZANNEDİP AĞLADI
Motosikletin çarptığı otomobilde bulunan Fatma Özkan
yaralı kuryenin öldüğünü zannederek ağlarken, sürücü Cem Savaş'ın 1.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Savaş'ın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi. Cem Savaş'a 3 bin 142 TL para cezası kesildi.
Şemsi Tebrizi,Edirne
29 Kasım 2018 Perşembe 15:19