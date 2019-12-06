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Edirne yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandıEdirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.

06.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:39
Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı
'nin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi'nden, İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapan Remzi Bolat (47) yönetimindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, caddeden yaya geçidini kullanarak, yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman'a çarptı. Danışman yaralanırken, kazayı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarıları üzerine durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Sabriye Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Bolat, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Edirne yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

Danışman, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA


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