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Edirne'ye akın ediyorlar rakamlar açıklandı: 10 ayda 920 bin Bulgar turist

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'ye 10 ayda 920 bin Bulgaristan uyruklu turistin geldiğini açıkladı.

25.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:15 Edirne'ye akın ediyorlar rakamlar açıklandı: 10 ayda 920 bin Bulgar turist
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'ye 10 ayda 920 bin Bulgaristan uyruklu turistin geldiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını "Türk mutfağı yılı" ilan edip Trakya lezzetlerini örnek aldığını açıklamasının ardından çalışmalara başladıklarını açıklayan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan kitapçık hazırlayacaklarını söyledi.

Edirne'ye gelen misafirlere Osmanlı yemekleri sunduklarını anlatan Zıpkınkurt, 2020 yılında Edirne'ye gelen turistlerin daha fazla konaklamalarını sağlayacağını ifade ederek, "Edirne gastronomisi ile ilgili il ve ilçelerde tespitler yapıyoruz. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilçe odalarının iş birliğiyle bir rehber oluşturuluyor, kendi ilerinde öne çıkan lezzetleri bize bildiriyorlar, biz de odaların işbirliği ile birlikte rehberi oluşturuyoruz. Hazırladığımız rehberde Trakya'nın yöresel lezzetleri ön plana çıkacak. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından gelecek insanların iştahını artıracak bu rehberdeki lezzetlerimiz. Trakya'yı çok iyi tanıtıyoruz. Osmanlı'nın başkentlerinden Edirne'mizdeki Osmanlı saray mutfağını tanıtıyoruz. Her gittiğimiz platformda Trakya'nın lezzetlerini ön plana çıkarıyoruz" dedi.

"10 ayda 920 bin Bulgar turist geldi"

Edirne'ye Noel tatili dolayısıyla 15 bine yakın yabancı turist beklediklerini söyleyen Zıpkınkurt, son 10 ayda Edirne'ye 920 bin Bulgar turistin geldiğini açıkladı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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