Edirne'ye Beslenme Dostu Okul Plaketi

Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce II. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumu kapsamında beslenme dostu okul oranı yüksek olan Edirne
'nin de aralarında bulunduğu 20 ile plaket takdim edildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Yrd. Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç
'ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda beslenme dostu okul oranı yüksek olan Edirne'nin de aralarında bulunduğu 20 ile plaket verildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğü adına plaketi Edirne Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş teslim aldı.
Beslenme dostu okul plaketi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma
Heves Yılmaz tarafından İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
'a takdim edildi.
CEO,Edirne
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:29