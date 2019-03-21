Edirne'ye Giden Taksiye Kaçak Göçmen Operasyonu

SİLİVRİ'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne
'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu
Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç
sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan
uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri
İlçe Jandarma
Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor. - İstanbul
Silivri, Jandarma, Edirne, Güncel
Kaynak: DHA