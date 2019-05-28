Edirne'ye hızlı tren müjdesi

AK Parti Edirne
İl Başkanı İlyas Akmeşe
hızlı tren projesi kapsamında Edirne - Çerkezköy
arası 155 kilometrelik hızlı tren hattının temelinin bayramdan sonra atılacağını belirtti.
Akmeşe, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan hızlı tren projesinde artık sona gelindiğini söyledi.
Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde son günlerde önemli gelişme olduğunu anlatan Akmeşe, "Allah kısmet ederse Kapkule - Çerkezköy hattı için ilk kazma bayramdan sonra vurulacak. Bu hat 155 kilometreyi kapsıyor." dedi.
Projenin sadece Edirne'yi değil, Türkiye
'yi de Avrupa Birliği
ülkelerine bağlayacağını vurgulayan Akmeşe, projenin Pekin
'den başlayıp, Londra
'ya kadar devam edeceğini aktardı.
Projenin bir kısmının Avrupa Birliği fonları kullanılarak yapıldığını ifade eden Akmeşe, hızlı teren hattının tüm Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.
-"Su Edirne'de pahalı"
Akmeşe, Edirne'de su ve ulaşım ücretlerin çok pahalı olduğunu, bu nedenle ücretlerde indirim yapılmasıyla ilgili hazırladıkları önergeyi belediye meclisine sunacaklarını anlattı.
AK Parti grubu olarak su ve ulaşım ücretlerinin indirilmesi için bayramdan sonra Belediye Meclisi'ne önerge sunacaklarını ifade eden Akmeşe, "Çoğunluğumuz yetmiyor, İstanbul
ve diğer illerde nasıl olduysa Edirne'de de CHP
ve İYİ partili meclis üyelerinin Edirneli'yi düşünerek desteklerini bekliyoruz." dedi.
Akmeşe, bir gazetecinin "Havsa
ilçesine iç gümrük yapılacak mı? " sorusuna ise bu konuda çalışmaların devam ettiğini, büyük ihtimalle ilçeye iç gümrüğü en kısa zamanda kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA