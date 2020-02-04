Edirne'ye 'kar' uyarısı

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre Çarşamba gününden itibaren Trakya Bölgesi Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Edirne ve çevre illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olması bekleniyor.



Çarşamba günü Marmara Bölgesinde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yağış, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.



Sıcaklılar 10-15 derece azalacak!



Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor." denildi. - EDİRNE