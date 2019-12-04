Haberler » Güncel » EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haber

EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu.

04.12.2019 07:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:50EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava 'de etkisini gösterdi. Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde de devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Araç üzerinde kar

Otomobil üzerinden

Farklı açılardan detay

Selimiye Camii

Yerde kar birikintisi

Çiçeklerin üzerine yağması

Heykellerden kar detayı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,



Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:02 Ayvalık'ta metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haber
08:02 İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Haber
08:00 Filipinler'deki Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi - Haber
08:00 BUDO'dan sefer iptalleri - Haber
07:53 İstanbul'da yağmur etkili oluyor - Haber
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yargı paketinde 6 suça ceza indirimi yok - Haber
06:39 Yoğun yağış sebebiyle İDO VE BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 08:09:28