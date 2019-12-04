EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi. Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde de devam edeceğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Araç üzerinde kar
Otomobil üzerinden
Farklı açılardan detay
Selimiye Camii
Yerde kar birikintisi
Çiçeklerin üzerine yağması
Heykellerden kar detayı
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,